Embretada por el cartismo, Yami Nal contraataca y amenaza con pedir la expulsión de opositores

Así respondió al escándalo que la envuelve, tras la filtración de audios que revelan una supuesta repartija de US$ 8 millones de cooperación de Taiwán, compra de votos, pedido de cargos y alquiler de vehículos de Itaipú.

Lejos de admitir los señalamientos, la legisladora acusó a sus detractores de haber armado un “culebrón” para dañarla políticamente, y dijo que de ser necesario pedirá la pérdida de investidura de varios senadores del bloque democrático, lo que –según sus palabras– podría desencadenar en una “auténtica cacería de brujas” en el Congreso.

La senadora dijo que no brindó entrevistas a medios de prensa y que todas sus manifestaciones las realizó desde su cuenta oficial en X (antes Twitter). “Yo puedo salir, si se me hace un debido proceso y comprueban todo lo que me atribuyen, pero detrás mío les aseguro que también saldrán muchos por cosas mucho peores. Los que más despotrican quizás son lastimosamente mucho peores”, expresó.

Audios son armados, según la senadora

Según la senadora los audios fueron “armados, editados, unidos y sacados de contexto” y programados por varias personas. Asegura que se busca debilitar tanto a ella como al Partido Colorado y al propio presidente Santiago Peña.

Paradójicamente, la legisladora pidió disculpas públicas a sus colegas de la bancada de Honor Colorado, así como al presidente del Senado, Basilio “Bachi” Núñez, a quienes calificó de “víctimas colaterales de una novela montada por la oposición”.

“Mil disculpas a mis colegas de la Bancada de Honor Colorado. Disculpas de corazón a mis colegas, por mi excitación emotiva, cuando algo no me gusta no soy tan diplomática y política como todos ustedes, soy abogada devenida a la política (...)”, escribió en su red social X.

Arremete contra sus detractores

En contrapartida, arremetió contra el bloque democrático que ya anunció que analizan presentar un pedido de pérdida de investidura en contra de los senadores implicados en los audios y otros esquemas de aprietes. A la oposición acusó de ser “pseudos democráticos” que boicotean la gobernabilidad desde el inicio del periodo parlamentario.

Yami Nal, si bien negó la veracidad de los audios con argumentos débiles, admitió que la palabra “Tañarandy” no era una especie de pago que recibían, sino que se refería al evento cultural Tañarandy.

“Es una mentira y una telenovela más de la oposición. Buscan instalar odio hacia los colorados y hacia la gobernabilidad”, enfatizó.

La senadora junto con Javier “Chaqueñito” Vera (ANR, HC) fueron convocados para el lunes para las 10:30 por su bloque.