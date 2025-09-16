Vecinos, enfrentados por construcción de puesto policial en Ciudad del Este

Verónica González, una de las vecinas, dijo que los frentistas no se oponen a la instalación de una caseta policial, sino al tamaño del terreno solicitado.

“Inicialmente hablaban de 600 metros cuadrados, luego de los reclamos bajaron a 360. Nosotros solo aceptamos hasta 36 metros cuadrados, porque no queremos perder el área infantil ni que se talen árboles”, expresó.

La dirigente explicó que, con esfuerzo de los vecinos, lograron dotar la plaza de juegos y mantenerla en buenas condiciones, sin ayuda de la Municipalidad. Agregó que solicitan que la caseta sea trasladada a otra plaza, ubicada en otra fracción del mismo barrio, donde funcionaba una cancha de fútbol y que actualmente está abandonada.

La obra fue gestionada por estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Este (UNE), en el marco de un proyecto de extensión universitaria, con la comisión de seguridad del mismo barrio, aunque de la otra fracción. Allí se había iniciado la construcción, pero fue clausurada por la Municipalidad.

El conflicto viene generando discusiones, denuncias y enfrentamientos entre vecinos. “Esto ya está pasando de límite, ya hubo peleas. No nos consultaron, hicieron las cosas de manera prepotente. Queremos que las autoridades vengan al barrio a explicarnos qué va a pasar si insisten en continuar la obra”, advirtió Verónica González.

Los vecinos que se oponen a la construcción insisten en que el terreno destinado no supere los 36 metros cuadrados, o que el proyecto se ejecute en la plaza de la fracción donde residen quienes apoyan la instalación de la caseta.