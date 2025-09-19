Detienen a dos sospechosos por el asesinato de un niño indígena en Itakyry

Los aprehendidos fueron identificados como Sebastián Rivarola Montanía (21 años), y un adolescente de 17, quienes, según testigos, habrían sido vistos huyendo con un rifle en la mano tras crimen.

Durante el procedimiento, encabezado por el fiscal Fernando Galeano con orden de allanamiento firmada por la jueza penal de garantías de Itakyry, Jorgelina Melgarejo, los investigadores incautaron dos rifles de aire comprimido modificados a calibre .22, un machete y un cuchillo.

El oficial Édgar Brizuela, del Departamento de Investigaciones de San Alberto, relató que los sospechosos intentaron escapar durante el operativo, pero fueron perseguidos y reducidos por agentes policiales. “Llegamos por manifestaciones de vecinos que se presentaron a declarar en el Ministerio Público. Luego hicimos el trabajo de campo, los ubicamos y se realizó el allanamiento”, explicó.

El crimen ocurrió el jueves, aproximadamente a las 19:30, a un costado de un camino rural de la comunidad Carrera’i. El cuerpo del niño fue hallado con múltiples heridas cortantes en el rostro y un disparo en el cuello.

Según los datos, antes del hecho los sospechosos participaron de una fiesta en la que habrían ingerido cerveza. Posteriormente, habrían atacado a la víctima con arma de fuego y un machete.

Inicialmente, los líderes de la comunidad entregaron a un joven de 18 años como supuesto autor del crimen, pero fue liberado mediante la declaración de vecinos.