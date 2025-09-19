Condenan a 27 años de prisión a brasileño, por brutal asesinato ocurrido en Ciudad del Este

Durante un juicio oral y público que concluyó este viernes en el Poder Judicial de Ciudad del Este, un Tribunal de Sentencia condenó a Emanuel Eduardo Dos Santos a 27 años de prisión por homicidio doloso. La víctima había sido brutalmente ejecutada con 30 puñaladas después de ser maniatada y amordazada, acto que Dos Santos incluso grabó con su teléfono celular.

El fiscal Luis Trinidad Colmán, en representación del Ministerio Público, presentó numerosas pruebas documentales, testimoniales y científicas que demostraron la culpabilidad del acusado, lo que llevó al Tribunal —presidido por el juez Adalberto Soto e integrado por las magistradas Gloria Vera y Margarita Martínez— a emitir la sentencia condenatoria.

Según los antecedentes del caso, el 24 de enero de 2022, López Giménez salió de su casa en el barrio La Blanca de Ciudad del Este para realizar un corte de cabello a domicilio y desapareció. Cuatro días después, su cuerpo fue hallado en las aguas del río Paraná en Puerto Iguazú, Argentina. La autopsia confirmó las múltiples heridas cortantes y que la víctima había sido atada antes de ser arrojada al río.

Al principio se desconocía la identidad del criminal. Sin embargo, el 15 de febrero de 2023, la Gendarmería Nacional de Argentina detuvo a Emanuel Dos Santos en un control de rutina sobre la Ruta Nacional N° 14, en la localidad de San José, provincia de Misiones. El brasileño, que viajaba en un camión de carga, se identificó con un documento falso a nombre de Julio Ariel Rodríguez. La falsificación fue confirmada por las autoridades del vecino país, que también incautaron dos teléfonos celulares.

Pericia del celular fue clave para la condena

Una pericia a los aparatos móviles incautados fue determinante en la investigación. En uno de ellos se encontró un video con fecha del 24 de enero de 2022 en el que se veía a Emanuel Dos Santos ejecutando a una persona maniatada y amordazada, que luego fue identificada como el peluquero paraguayo Ever Alfredo López Giménez.

Con esta evidencia, la justicia argentina se comunicó con sus pares en Paraguay. El caso, que ya era investigado por el fiscal Luis Trinidad en Ciudad del Este, recibió la información incriminatoria. Finalmente, se abrió un proceso penal contra Emanuel Dos Santos, quien fue extraditado a Paraguay para enfrentar el juicio oral, culminando con la sentencia a 27 años de pena privativa de libertad.