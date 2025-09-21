Hombre de 64 años fallece de un infarto en un motel de Ciudad del Este

De acuerdo con el relato del encargado del local, Christian Insfrán, el hombre había ingresado al establecimiento en una motocicleta acompañado de una mujer. Minutos después, la acompañante salió de la habitación para pedir ayuda, ya que su pareja se sentía mal.
Lea más: Investigan muerte de una joven en un motel en Capiatá
Agentes policiales de la comisaría jurisdiccional acudieron al sitio y encontraron al hombre de 64 años recostado en la cama, ya sin signos de vida.
El hecho fue comunicado a la agente fiscal de turno, Carolina Rosa Gadea, y la médica forense Tania Morínigo. Tras la inspección, se confirmó que la causa del deceso fue un infarto agudo de miocardio.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Lea también: Encuentran en un hotel de Asunción a mujer que estaba desaparecida
Por disposición del Ministerio Público, el cuerpo fue entregado a los familiares del fallecido.