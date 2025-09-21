ABC en el Este

Hombre de 64 años fallece de un infarto en un motel de Ciudad del Este

CIUDAD DEL ESTE. Un hombre perdió la vida anoche tras sufrir un infarto en una habitación de un motel ubicado en el barrio Remansito de esta ciudad. El hecho ocurrió alrededor de las 21:00 en el Motel Imperio.

21 de septiembre de 2025 - 10:32
El cuerpo del sexagenario fue encontrado en una de las habitaciones del motel.
De acuerdo con el relato del encargado del local, Christian Insfrán, el hombre había ingresado al establecimiento en una motocicleta acompañado de una mujer. Minutos después, la acompañante salió de la habitación para pedir ayuda, ya que su pareja se sentía mal.

Agentes policiales de la comisaría jurisdiccional acudieron al sitio y encontraron al hombre de 64 años recostado en la cama, ya sin signos de vida.

El hecho fue comunicado a la agente fiscal de turno, Carolina Rosa Gadea, y la médica forense Tania Morínigo. Tras la inspección, se confirmó que la causa del deceso fue un infarto agudo de miocardio.

Por disposición del Ministerio Público, el cuerpo fue entregado a los familiares del fallecido.

