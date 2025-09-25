¿Cuál es el estado de salud de Juan Cantero, el último “chakore” de Alto Paraná?

Juan Bautista Silva Cantero es un testimonio vivo de la Guerra del Chaco y, con mucha lucidez, acostumbra relatar cómo fueron los últimos días en el frente, ya que le tocó combatir en la última fase. No obstante, actualmente se encuentra aquejado de un cuadro de salud, razón por la cual no pudo trasladarse hasta Asunción para recibir el homenaje.

Arminda Cantero mencionó que su padre padece un problema respiratorio. Señaló que sobrevivió al covid-19, pero desde entonces quedó muy propenso a los cuadros gripales.

Afirmó que actualmente recibe atención médica en su domicilio y que se encuentra mejorando poco a poco. “Por suerte está mejorando, le pusieron algunas vitaminas y el médico le viene a controlar acá en la casa”, aseguró.

Era adolescente cuando fue a la guerra

Don Juan Bautista fue a la guerra a la edad de solo 15 años, luego de que varios de sus familiares fallecieran en combate. Relató que, cuando los reclutadores confirmaron su edad, lo dejaron ir, pero él insistió en alistarse.

“Yo demasiado me quería ir a la guerra, a defender lo nuestro. Mi mamá lloró cuando me despidió porque uno de mis hermanos y mi primo no volvieron vivos”, había contado a ABC Color.

Tres años después de regresar de la guerra, Juan Bautista se casó y tuvo 11 hijos. Se dedicó toda su vida a la agricultura, principalmente al cultivo del tabaco y del algodón. Siempre se le escucha con optimismo.

“No me quejo de nada, no me arrepentí en ningún momento de ir a la guerra”, afirmó en otra ocasión. Este año, al cumplir 108 años, fue homenajeado por el Ejército Paraguayo.