Opositores restan importancia a la alianza en la cúpula del Partido Colorado

Con el objetivo de recuperar la administración de la Municipalidad de Ciudad del Este, los principales movimientos del Partido Colorado se unieron para apoyar a uno de los tres candidatos. Para la oposición, esto no se refleja en una unidad entre los dirigentes de base, muchos de los cuales siguen respaldando a Yo Creo, según afirman.
Sin unirse al movimiento Honor Colorado, liderado por Horacio Cartes, los colorados disidentes como Mario Abdo Benítez (Colorado Añetete), Hugo Velázquez (Fuerza Republicana) y Lilian Samaniego (Causa Republicana) sumaron su apoyo al precandidato de la ANR, Roberto González Vaesken, quien se postula bajo el movimiento Concordia Colorada. Los otros candidatos pertenecen a movimientos de menor rango.
“Ellos hacen alianzas ahí arriba, alianzas con el clan Zacarías; es más de cúpula su unidad. Nosotros, nuestra gran alianza, es con el pueblo: con el pueblo consciente, unido, organizado. Esa llama de esperanza que aprendimos con Miguel Prieto en 2019 se ha fortalecido, está creciendo y estamos sintiendo una ventaja para el 9 de noviembre”, expresó.
Aseguró que cuentan con un importante respaldo del Partido Liberal, del Frente Guasu e incluso de sectores del Partido Colorado. Dijo que algunos presidentes de seccionales renunciaron y están trabajando abiertamente con YoCreo.
“Los líderes colorados de bien ya entienden que los colores nunca tuvieron que haberse separado, sino que el rojo, blanco y azul es lo que nos va a ayudar a salir adelante como pueblo”, afirmó.
Internas serán mero trámite
Las elecciones internas de los partidos y movimientos del 5 de octubre serían un mero trámite en Ciudad del Este, considerando la peculiar unidad de los colorados frente al candidato de YoCreo y la PLRA.
Una vez legitimadas las candidaturas, la disputa se centrará en las elecciones previstas para el 9 de noviembre, de donde resultará ganador quien completará el período municipal 2021-2026, tras la destitución de Miguel Prieto (YoCreo).