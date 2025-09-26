Director de la XIV Región Sanitaria muere en accidente de tránsito

El percance fue protagonizado por una camioneta Toyota Land Cruiser, de color negro, con chapa WHEN 880 PY, guiada por el médico, que circulaba con dirección sur a norte cuando, por causas que aún desconocidas, el conductor perdió el control del vehículo e impactó violentamente contra un árbol ubicado al costado de la ruta.

Al momento de la llegada de los agentes de la Subcomisaría 9ª, el médico se encontraba atrapado en el interior del rodado, ya sin signos de vida.

Ante esto, los intervinientes convocaron a los bomberos para extraer el cuerpo del habitáculo el rodado.

El agente fiscal de turno de la Unidad Nº 1 de Hernandarias, Miguel Figueredo, y personal de Criminalística fueron informados para realizar el trabajo de campo, para determinar las causas del percance fatal.