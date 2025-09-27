Investigan denuncia de coacción sexual en penal de máxima seguridad de Minga Guazú

Según el comunicado oficial, el caso salió a la luz el 7 de septiembre de 2025, cuando la víctima reportó inicialmente haber sufrido acoso. En ese momento, las autoridades penitenciarias ordenaron el aislamiento preventivo de los dos presuntos responsables y la apertura de un sumario administrativo. En el marco del protocolo establecido en estos casos, la persona privada de su libertad recibió atención médica en la Unidad de Salud Integral y asistencia del Departamento de Psicología del centro.

Posteriormente, el reo aseguró que, en realidad, fue víctima de violación, por lo que el caso fue denunciado ante la Comisaría 8ª, lo que llevó a la formalización de la denuncia y a la intervención de la médica forense del Ministerio de Justicia, quien informó que el examen arrojó “parámetros normales”.

El Ministerio de Justicia aguarda ahora el informe del médico forense del Ministerio Público para continuar con la investigación y cotejar los hechos denunciados.

De acuerdo con el relato de la víctima, el ataque habría ocurrido aproximadamente 15 días antes de la denuncia, cuando fue interceptada por dos compañeros de celda mientras se dirigía al baño. La víctima señaló que fue reducida y amenazada para no reportar el hecho a las autoridades.

Los presuntos involucrados fueron identificados como Roberto Federico Rodríguez Duré (50 años) y David Flores Romero (26 años).