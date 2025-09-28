Boda comunitaria en Ciudad del Este unió a 130 parejas

Los contrayentes sellaron su compromiso en lo civil, rodeados del cariño de sus seres queridos. Familiares, padrinos y amigos presenciaron con emoción cada instante de la ceremonia inolvidable para cada una de las parejas.

Lea más: San Juan Bautista: 40 parejas se casaron un una boda comunitaria

“Hoy podemos celebrar de manera muy exitosa en Ciudad del Este que une a más de 100 parejas que han sellado su amor, su unidad aquí en el salón del Área 4”, expresó el director general del Registro del Estado Civil, Maximiliano Ayala, quien encabezó la jornada.

Esta iniciativa ofrece bodas civiles gratuitas en todo el país, con el objetivo de promover la formalización de las uniones. “Esta es la primera boda que celebramos en Alto Paraná, pero va a seguir hasta fin de año. La campaña es todo un éxito y es la más grande en materia de matrimonio civil”, destacó Ayala.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Ayala explicó que cuando iniciaron la campaña pensaron que la mayoría de los contrayentes serían adultos que llevan varios años de relación, pero de manera sorpresiva también hay muchos jóvenes. “Hoy tenemos una pareja, ambos de 20 años, que están juntos hace un tiempo y que decidieron tener formalizar la unión y tener una vida ordenada”, contó Ayala.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En Paraguay aumenta la cantidad de parejas que vivir juntas sin formalizar su vínculo, lo que genera muchas restricciones legales. Ante esta realidad, el Registro del Estado Civil, lanzó la campaña para promover la oficialización de las relaciones, con el objetivo de brindar mayor seguridad jurídica a las familias.

Lea también: Miles de parejas se unirán en casamiento masivo en la SND

El próximo “Sí quiero”

El sábado 4 de octubre, la Secretaría Nacional de Deportes (SND) será escenario de la boda colectiva más grande del país, en la que 500 parejas dirán “sí” al matrimonio.