Miles de parejas se unirán en casamiento masivo en la SND

El sábado 4 de octubre, la Secretaría Nacional de Deportes (SND) recibirá a miles de parejas que dirán “sí” en el casamiento masivo más grande del país.
El evento forma parte de la campaña nacional “Paraguay se casa”, impulsada por el Registro del Estado Civil, que busca facilitar el acceso al matrimonio civil a nivel nacional.
Casamiento gratuito y con impacto social
La iniciativa prioriza a parejas en situación de vulnerabilidad y a aquellas que conviven desde hace años sin poder formalizar su unión. Además de su valor simbólico, el impacto económico es de un ahorro de aproximadamente G. 1.600 millones, ya que un matrimonio fuera de oficina y de horario cuesta alrededor de G. 577.510 por pareja.
De las 3.320 parejas anotadas, más de 1.500 corresponden a Asunción y Central, lo que representa un flujo de más de 5.000 personas entre testigos y familiares.
A nivel nacional, la campaña generó una respuesta masiva en departamentos donde los matrimonios civiles habían disminuido drásticamente en la última década.
Desde el Registro Civil recordaron que en Paraguay cada vez más parejas optan por convivir sin casarse, lo que genera limitaciones legales y patrimoniales. Con este programa, el Estado busca revertir la tendencia y fomentar la formalización de las uniones.