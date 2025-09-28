Ebrio al volante provoca accidente fatal en Santa Fe del Paraná

Resultó víctima fatal Claudio Fidel Segovia Acosta (46), quien sufrió el percance cuando circulaba de norte a sur a bordo de una motocicleta Kenton 125 cc, color rojo, sin chapa.

De acuerdo con el informe policial, la motocicleta fue embestida frontalmente por un automóvil Toyota Sienta, color verde, chapa AAMD 086, conducido por Hugo Javier Argüello Rodríguez (54 años), residente en el barrio Remansito de Ciudad del Este.

Tras el choque, el conductor del automóvil se dio a la fuga, pero fue aprehendido a unos 5 kilómetros del lugar.

Posteriormente, fue trasladado por los agentes policiales a la base de la Patrulla Caminera, donde fue sometido a la prueba de alcotest, cuyo resultado arrojó 0,642 mg/L.

El fiscal Miguel Figueredo encabezó el procedimiento y ordenó que el conductor fuera trasladado, en carácter de detenido, a la dependencia policial.