Ebrio al volante provoca accidente fatal en Santa Fe del Paraná

SANTA FE DEL PARANÁ. Un violento choque frontal, provocado por un conductor en estado de ebriedad, dejó como saldo a un motociclista fallecido. El percance ocurrió anoche, a las 23:30 aproximadamente, sobre la Ruta PY07, a la altura del kilómetro 48 de este distrito de Alto Paraná.

28 de septiembre de 2025 - 08:30
El automóvil y su conductor fueron localizados a unos cinco kilómetros del lugar del accidente.
Resultó víctima fatal Claudio Fidel Segovia Acosta (46), quien sufrió el percance cuando circulaba de norte a sur a bordo de una motocicleta Kenton 125 cc, color rojo, sin chapa.

De acuerdo con el informe policial, la motocicleta fue embestida frontalmente por un automóvil Toyota Sienta, color verde, chapa AAMD 086, conducido por Hugo Javier Argüello Rodríguez (54 años), residente en el barrio Remansito de Ciudad del Este.

Hugo Javier Argüello Rodríguez, detenido.
Tras el choque, el conductor del automóvil se dio a la fuga, pero fue aprehendido a unos 5 kilómetros del lugar.

Posteriormente, fue trasladado por los agentes policiales a la base de la Patrulla Caminera, donde fue sometido a la prueba de alcotest, cuyo resultado arrojó 0,642 mg/L.

El fiscal Miguel Figueredo encabezó el procedimiento y ordenó que el conductor fuera trasladado, en carácter de detenido, a la dependencia policial.

