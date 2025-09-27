Accidente fatal en Quiindy: agente policial muere tras caída de motocicleta

El agente policial fallecido prestaba servicios en la Comisaría 69ª de Villa Laurelty (Central) y se encontraba usufructuando de sus vacaciones. Era oriundo del departamento de Misiones, aunque su residencia familiar actual estaba en Central, según informó el jefe de la Comisaría 10ª de Quiindy, comisario Rubén Contreras.

De acuerdo con el informe policial, Bordón Obregón se desplazaba a bordo de una motocicleta Kenton Bull, color negro, con chapa Nº 888AAGV Py, en dirección al sur del país, cuando al alcanzar una curva pronunciada perdió el control del biciclo. La caída lo lanzó contra un árbol a un costado de la vía, donde recibió el impacto mortal.

Al lugar acudieron efectivos de la Comisaría 10ª de Quiindy, bajo la conducción del suboficial mayor Christian Ferreira, quienes encontraron a voluntarios del Cuerpo de Bomberos asistiendo a la víctima, ya sin signos de vida. Asimismo, se hicieron presentes agentes de la Patrulla Caminera, quienes colaboraron en el procedimiento y en la regulación del tránsito en la zona.

El comisario Contreras explicó que las primeras investigaciones apuntan a que no habría otro vehículo involucrado, por lo que se presume que el suboficial perdió se despistó en una pronunciada curva y, tras caer de la motocicleta, impactó contra un árbol y falleció de manera instantánea.

El operativo contó además con la intervención del médico forense Dr. Luis Ibarrola, del fiscal Leonardo Cáceres y de personal de Criminalística, convocado para los peritajes correspondientes. El cuerpo fue trasladado al Hospital Distrital de Quiindy.