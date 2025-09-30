Bloqueos en Minga Guazú: indígenas exigen la destitución del presidente del INDI

Los indígenas permanecen apostados en el lugar desde hace nueve días con cierres esporádicos durante la semana pasada. Sin embargo, decidieron endurecer la protesta desde este martes y anunciaron que la movilización será por tiempo indefinido mientras el presidente de la República, Santiago Peña, no remueva del cargo al titular del INDI.

“Vamos a resistir, pedimos la destitución inmediata del presidente Juan Ramón Venegas. Pedimos que salga, o si no, no vamos a salir de acá. Los otros pedidos que teníamos ahora quedaron a un segundo plano”, manifestó Faustino Ramos Piris, dirigente indígena de Tavapy.

En un principio, las comunidades reclamaban la reapertura de la oficina del INDI en Asunción, un mayor presupuesto para la compra y legalización de tierras, así como asistencia a los pueblos originarios. No obstante, ahora sostienen que la prioridad es la salida de Venegas para luego continuar con las negociaciones de sus reivindicaciones.

Por su parte, Jorge Dilson Vera Aquino, representante de la comunidad indígena del ex kilómetro 12 de Ciudad del Este, relató que hace más de diez años viven en un terreno municipal sin recibir acompañamiento del INDI para su legalización y lamentó la falta de apoyo institucional.

El bloqueo en la Ruta PY02 genera largas filas de vehículos y afecta considerablemente el tránsito en la arteria clave que conecta Ciudad del Este, la segunda más importante del país, con la capital del país.