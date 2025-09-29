Persisten protestas indígenas en Amambay

Los indígenas volvieron a cerrar la Ruta PY-05 desde la mañana de este lunes, a la altura de Cruce Bella Vista, a unos 70 km de la ciudad de Pedro Juan Caballero. La medida se extenderá hasta las 18:00 y anuncian que volverán mañana y en los días siguientes hasta que sus reclamos sean escuchados.

Las peticiones más insistentes son la reapertura de la oficina del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) en Asunción y la renuncia o destitución del presidente de la institución, Juan Ramón Benegas.

Los manifestantes solo permiten el paso de ambulancias que transportan enfermos, mientras numerosos viajeros expresan su angustia por las largas horas de espera en la fila.

