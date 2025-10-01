Feriantes de Ciudad del Este piden apoyo para reparar el cielo raso de su local

La delegación estuvo encabezada por el presidente de la feria, Reinaldo Coronel, quien mencionó que necesitan un espacio en condiciones seguras y adecuadas para el desarrollo de las actividades de los feriantes.

“Representamos a un sector productivo y gastronómico muy importante para el departamento, por eso necesitamos mantener el local en buen estado para seguir trabajando”, expresó Coronel.

Por su parte, Virgilio Ramírez, otro de los representantes, explicó que la asociación se encargó de la pintura del tinglado, pero que ya no cuentan con fondos para la reparación del cielo raso.

“El cielo raso se va desprendiendo, y pedimos que nos reparen porque podría ocasionar una tragedia si se desploma en días de feria. Un técnico nos dijo que no se va a caer todavía, pero tenemos que ocuparnos ahora”, manifestó.

Los feriantes explicaron que solo la reparación del cielo raso demandaría unos 50 millones de guaraníes, sin contar los trabajos eléctricos y el arreglo de los extractores.

Los concejales departamentales se comprometieron a acompañar las gestiones necesarias para buscar soluciones.

Los representantes de la feria anunciaron además que solicitarán una audiencia con el gobernador de Alto Paraná, César “Landy” Torres, para plantear directamente sus necesidades.