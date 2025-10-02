Adolescente fue encontrada con lesiones y en estado de shock tras ser raptada por tres hombres

CIUDAD DEL ESTE. Una adolescente de 15 años fue secuestrada por tres hombres y posteriormente abandonada con diversas lesiones en el cuerpo, en la fracción Los Halcones, ubicada en el kilómetro 12 Acaray de esta capital departamental. La víctima manifestó no recordar lo ocurrido después de haber sido subida al vehículo.