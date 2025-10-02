Adolescente fue encontrada con lesiones y en estado de shock tras ser raptada por tres hombres

Según la denuncia radicada en la Subcomisaría 14ª, la menor salió de su domicilio ayer, a las 17:00 aproximadamente, y al no regresar, sus padres reportaron el caso al sistema 911.
Posteriormente, a las 22:30, la menor de edad fue encontrada a unos 1.500 metros de la Ruta PY02, cerca de su vivienda. Estaba en estado de shock, con el cuerpo sucio y con diversas lesiones.
Bomberos voluntarios trasladaron a la adolescente al Hospital Distrital de Minga Guazú, donde fue asistida por la médica Marta Sosa, quien detectó escoriaciones en el pecho, ombligo, abdomen y espalda, así como lesiones lineales de unos 8 cm, presumiblemente provocadas con un objeto cortante.
De acuerdo con el relato de la menor a sus padres, fue alzada a la fuerza por tres desconocidos a una furgoneta de color blanco con negro, pero después ya no recordó con claridad lo sucedido.
El agente fiscal de turno, Luis Fernando Escobar, se presentó en el hospital con el médico forense Aníbal Duarte, quien confirmó las lesiones.
Agentes policiales buscarán este jueves cámaras de seguridad en la zona del hecho para tratar de esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables.