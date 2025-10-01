Corte suspende a juez imputado por presunto abuso de una menor

El ministro César Antonio Garay Zuccolillo puso a conocimiento del pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sobre la imputación por abuso sexual en niños a un juez penal de garantías de Mariscal José Félix Estigarribia, Ricardo Gosling Ferreira, perteneciente a la Circunscripción Judicial de Boquerón, de la cual es superintendente. En consecuencia pidió su suspensión sin goce de salario, que fue aprobada, con otras medidas como la apertura de sumario y la remisión de antecedentes al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).

Así también Garay, quien actualmente preside el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), adelantó que en la sesión de mañana jueves, este órgano estará tratando de manera prioritaria el caso relacionado al magistrado, teniendo en cuenta que ya recibieron las notas sobre la causa.

Lea más: Mallorquín: adolescente de 14 años habría sido abusada por cuatro sujetos

CSJ remitió antecedentes al JEM

Al momento de emitir su voto, el ministro Eugenio Jiménez Rolón, refirió que “pocas veces como esta, no puede haber duda de que amerita la suspensión”. Añadió, “se trata de un hecho repudiable, en caso de que se confirme, pero de cualquier manera hay una imputación y elementos de juicio suficiente”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Al igual que Jiménez Rolón, también votaron por la moción del ministro Garay, Manuel Dejesús Ramírez Candia, Gustavo Santander, Carolina Llanes, Luis Benítez Riera y el presidente de la máxima autoridad judicial César Diesel, además de la instrucción de sumario y la remisión de antecedentes al JEM. Por su parte, el ministro Víctor Ríos pidió la suspensión con salario base del magistrado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Abusos en fiestas estudantiles: arresto sí, tobillera no para sospechoso

Sometió a abusos a su hija por 3 años

Por esta causa el fiscal de Filadelfia, Jorge Armando Benítez Orué, imputó a cuatro hombres, identificados como Eduardo Gauto, Édgar Kroker, Ibán Cáceres y al juez penal de garantías de Mariscal Estigarribia Ricardo Gosling Ferreira; también a la mamá de la víctima, que actualmente tiene 17 años.

Según los datos recogidos y están expresados en al imputación, en 2021, Gauto habría llegado en un auto hasta el domicilio donde viven la víctima, entonces de 13 años, con su madre. La mujer conjuntamente con su hija habrían abordado el coche de Gauto.

Lea más: Adolescente de 16 años hallada muerta en baldío de Limpio

Tras llegar a un punto determinado, la mujer bajó del rodado y dejó a la menor sola con el hoy imputado, que procedió a abusar de ella. Tras el acto, el hombre entregó una suma de dinero.

En 2022, la mujer llevó a su hija hasta la casa del otro imputado, Kroker, donde el mismo abusó de la menor y luego, le entregó una suma de dinero. La víctima, le había pedido a su mamá que la saque de ahí, pero la mujer se negó y la dejó con el sujeto.

Lea más: Asunción: sancionan a docente que denunció supuesto acoso a casi 20 alumnas

Entre agosto y diciembre de 2023, la imputada habría llevado a su hija, en dos o tres oportunidades hasta la casa de Cáceres, donde la niña fue sometida a la fuerza por el encausado.

En ese mismo periodo de tiempo, el magistrado imputado también habría abusado de la adolescente, entonces de 15 años, con anuencia de la madre, quien percibía una suma de dinero por estos hechos de parte del juez. Gosling, según la imputación fiscal, pedía a la mujer que no cuente nada y estos a su vez indicaban a la víctima que no debía hablar con nadie de estos hechos.