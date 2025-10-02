Protesta indígena sigue en Minga Guazú y amenazan con cierres más prolongados

La medida forma parte de una movilización nacional para exigir la reapertura de la oficina del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) en Asunción, un mayor presupuesto para la compra de tierras destinadas a las comunidades y la renuncia o destitución del titular del INDI, Juan Ramón Benegas.

Jorge Dilson Vera Aquino, representante de la comunidad del exkilómetro 12 de Ciudad del Este, aseguró que la manifestación se realiza de manera pacífica, pero advirtió que resistirán a cualquier intento de represión policial.

Además, expresó enojo por el anuncio del fiscal Alfredo Mieres, que aseguró que imputará a líderes indígenas identificados durante movilizaciones en el departamento de Presidente Hayes.

El bloqueo en la Ruta PY02 afecta de manera significativa el tránsito en esta arteria clave, que conecta Ciudad del Este, la segunda ciudad más importante del país, con la capital, Asunción, provocando largas filas de vehículos y demoras en el transporte de pasajeros y carga.