Recuperan en Minga Guazú camioneta hurtada a la Policía Militar de Brasil

El procedimiento se realizó ayer, a las 19:30 aproximadamente, en el km 17 de la Ruta PY02, lado Acaray, zona rural de Minga Guazú, específicamente en la cabecera de una plantación de soja.

Lea más: Cae conocido reducidor que habría vendido patrullera de la Policía Federal

De acuerdo con el informe policial, tras recibir la alerta de sus pares brasileños sobre el hurto del vehículo se inició un trabajo que permitió ubicar la zona donde había sido visto por última vez el rodado. Diversos grupos realizaron operativos de búsqueda en puntos estratégicos de la zona.

Finalmente, uno de los grupos logró localizar el vehículo abandonado en la zona rural.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El hallazgo fue comunicado al fiscal de turno, quien dispuso la incautación y el traslado del vehículo a la base del Departamento de Investigaciones.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea también: Expulsan de Paraguay al máximo jefe del PCC tras ataque a cuartel policial

El vehículo había sido sustraído frente a un hotel ubicado sobre la avenida Costa e Silva, en Foz de Yguazú, a metros de la sede de la Guardia Municipal. Según registros de la Policía Rodoviaria Federal (PRF), minutos después del hurto la camioneta ya había cruzado la frontera hacia Paraguay.