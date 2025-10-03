Evidentemente, había celulares de por medio, afirma fiscal que allanó lugar de reclusión de “Tío Rico”

Con el allanamiento de este viernes se pudo confirmar que Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias “Tío Rico”, no estaba recluido en una celda de máxima seguridad, sino en una sala de sanidad de la penitenciaría de Minga Guazú. Además, no utilizaba uniforme y tenía varios elementos a los que no acceden otras personas privadas de libertad consideradas, al igual que él, de máxima peligrosidad o de alto perfil.

El allanamiento fue ordenado por el juez Penal de Garantías de Guardia, Francisco Antonio Acevedo Morel. La diligencia contó con la presencia de funcionarios de la penitenciaría y efectivos de la Policía Nacional, encabezados por el fiscal Luis Fernando Escobar.

Cuando la comitiva llegó, “Tío Rico” estaba durmiendo, pero no en una celda de máxima seguridad, sino en la sanidad. “Él está en la Sanidad, conforme al informe médico autorizado por el juzgado. Ya hace más de un mes y medio que duerme allí, donde tiene todas sus pertenencias”, explicó el fiscal.

Tras la revisión de su lugar de reclusión se encontraron varios elementos, como un Código Penal con anotaciones de nombres de autoridades y un cargador portátil de iPhone. También, el colchón tenía un agujero oculto, dentro del cual se halló el estuche de un celular, y en los ductos cloacales se encontraron cables compatibles con dicho aparato.

Sin embargo, el teléfono propiamente dicho, que se presume estaba en su poder, no fue encontrado. Esto podría indicar que fue avisado de que se realizaría el allanamiento.

“Evidentemente, había celulares de por medio, pero no encontramos el celular. Todos los elementos nos indican que había un aparato en el lugar”, afirmó el fiscal.

Todos los antecedentes del procedimiento serán remitidos a los fiscales de Asunción, donde se investiga el asesinato del militar.

¿Qué más había en el lugar de reclusión de Tío Rico?

Según se observa en las imágenes difundidas del allanamiento al lugar de reclusión de Tío Rico este pasaba sus horas en un espacio más amplio y cómodo que una celda regular.

La cama donde dormía sería una cama hospitalaria.

Curiosamente, se puede ver entre sus pertenencias galletitas, chipitas y varios paquetes de frutos secos. También tenía una afeitadora eléctrica y algunos frascos de vitaminas y suplementos alimenticios.