¿Cómo estará el tiempo este fin de semana en el Este?

El amanecer de hoy se caracteriza por un ambiente fresco y nublado, con temperaturas que varían entre 15 y 18 °C. Durante la presente jornada, el ambiente será caluroso, con temperaturas máximas entre 30 y 31 °C, y vientos que soplarán del sector noreste.

Mañana, domingo 5, se esperan condiciones similares. Los vientos del sector norte comenzarán a soplar con intensidad moderada a fuerte, manteniéndose un ambiente caluroso y húmedo, con cielo parcialmente nublado a nublado. Las temperaturas máximas oscilarán entre 32 y 36 °C.

Lea más: Así se comportará el tiempo este sábado, según meteorología

Para el lunes 6, se espera el avance de un frente frío, acompañado de lluvias con tormentas eléctricas ocasionales que afectarían a ambas regiones del país. Además, los vientos soplarán del sector sur de manera moderada, lo que traerá consigo un descenso de la temperatura, presentándose un ambiente fresco durante la noche.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy