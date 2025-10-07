Arrestan en Foz a condenado por robo que intentaba revalidar título médico de Paraguay

Según los datos, el brasileño, de 38 años, se había graduado en medicina en una universidad privada de Paraguay y estaba en proceso de revalidación de su título en su país.

Agentes de la Policía Federal, tras varias semanas de trabajo de inteligencia, pudieron localizarlo en el barrio Jardín Alice, de Foz de Yguazú, en la frontera con Ciudad del Este.

El hombre se presentó para el Examen Nacional de Revalidación de Títulos Médicos (Revalida), pese a que tiene una condena vigente de más de 11 años de cárcel por robo, con orden de captura emanada de un Tribunal de Justicia del estado de Alagoas.

Tras ser detenido, el brasileño fue llevado a la Delegación de la Policía Federal, donde se realizaron los procedimientos legales previos al inicio del cumplimiento de la pena.

El detenido será trasladado en los próximos días al sistema penitenciario de Alagoas, donde cumplirá su condena.