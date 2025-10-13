Hombre con antecedentes fue herido en el patio de una vivienda

La víctima fue identificada como Sergio Guzmán Báez Fernández (32 años), alias “Tuna”, quien posee antecedentes por robo agravado (2011), hurto (2013), hurto (2015), hurto agravado (2015) y robo agravado (2022).

Agentes de la Comisaría 5ª fueron alertados a través del sistema 911 sobre la presencia de un hombre herido presumiblemente por arma de fuego, por lo que acudieron al sitio.

El propietario de la vivienda, Miguel Ángel Macuello (61 años), manifestó a los uniformados que su esposa escuchó un ruido proveniente del patio y, al salir a verificar, encontraron al hombre tendido en el suelo.

El herido fue trasladado por la policía hasta el Hospital Distrital local, donde fue atendido por el médico de guardia, Cristhian Flecha, quien encontró dos heridas en el glúteo.

El caso fue comunicado a la agente fiscal de la Unidad Penal Nº 3, Natalia Montanía Sartorio, para tratar de esclarecer las circunstancias del hecho.