Video: otro ladrón fue baleado al ingresar a una vivienda

El hecho de inseguridad se registró en el barrio Mbokayaty de Villa Elisa. Cerca de las 3:52 de este miércoles, el propietario de una vivienda despertó al escuchar ruidos en el patio.

En imágenes de circuito cerrado se observa que un sospechoso estaba juntando varios objetos de valor cuando fue sorprendido por el dueño de casa, quien salió armado para intentar reducirlo.

Según el relato del afectado, a punta de pistola le ordenó que se acostara y permaneciera ahí, pero el joven intentó sacar un cuchillo de su cintura. El hombre afirmó que por ello realizó un disparo y lo hirió en el brazo.

Luego de herirlo, le ordenó que se desnudara para verificar que ya no contara con otro tipo de armas, según alegó.

Sospechoso recibió una herida leve

Cuando logró reducirlo por completo, dio aviso a la Policía Nacional y bomberos voluntarios trasladaron al herido hasta el Hospital del Trauma.

El sospechoso fue identificado como Miguel Ángel Benítez González (26), quien cuenta con antecedentes penales por hurto. Se encuentra en buen estado de salud, bajo custodia policial.