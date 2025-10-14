Allanan vivienda y recuperan fertilizantes hurtados de un depósito

El procedimiento fue anoche, 23:50, en una vivienda situada en el kilómetro 14, lado Acaray, a unos 1.800 metros de la Ruta PY-02, de esta ciudad.

Lea más: Millonario robo de fertilizantes en Minga Guazú

La aprehendida fue identificada como Roxana Soledad Paredes Santacruz (45), con antecedentes por obstrucción al resarcimiento por daños en accidente de tránsito (2023) y por violación de la cuarentena sanitaria (2021).

Durante la intervención, los agentes hallaron en el interior de la vivienda mercaderías sustraídas pertenecientes a la citada empresa, además de un camión Mercedes Benz 814, color rojo, con chapa GAG 358 y una camioneta Chevrolet S10, año 2015, color negro, con chapa WCDK 903, que habrían sido utilizados para cometer el robo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El operativo fue acompañado por el fiscal de turno Alcides Giménez y la jueza penal Jorgelina Melgarejo, quien autorizó el allanamiento.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los agentes policiales detuvieron a la dueña de la vivienda y buscan identificar a los demás integrantes de la banda que materializó el hecho.

Lea también: A dos semanas del hurto, víctimas siguen sin noticias de su vehículo

Antecedentes del caso

El hurto ocurrió durante el fin de semana pasado en el depósito de la empresa Agrun Agroscience S.A., ubicada en el kilómetro 13,5, lado Acaray, barrio Santa Mónica de Minga Guazú. Los delincuentes ingresaron tras forzar la cerradura del portón principal y sustrajeron unas 350 cajas de fertilizantes, valuadas en aproximadamente G. 500 millones.