14 de octubre de 2025 - 08:31

Allanan vivienda y recuperan fertilizantes hurtados de un depósito

Las mercaderías fueron recuperadas prácticamente en su totalidad.
CIUDAD DEL ESTE. Agentes del Departamento de Investigaciones del Alto Paraná realizaron un allanamiento que culminó con la detención de una mujer y la recuperación de gran parte de las mercaderías hurtadas del depósito de la empresa Agrun Agroscience.

El procedimiento fue anoche, 23:50, en una vivienda situada en el kilómetro 14, lado Acaray, a unos 1.800 metros de la Ruta PY-02, de esta ciudad.

La aprehendida fue identificada como Roxana Soledad Paredes Santacruz (45), con antecedentes por obstrucción al resarcimiento por daños en accidente de tránsito (2023) y por violación de la cuarentena sanitaria (2021).

Roxana Soledad Paredes, detenida.
Durante la intervención, los agentes hallaron en el interior de la vivienda mercaderías sustraídas pertenecientes a la citada empresa, además de un camión Mercedes Benz 814, color rojo, con chapa GAG 358 y una camioneta Chevrolet S10, año 2015, color negro, con chapa WCDK 903, que habrían sido utilizados para cometer el robo.

El operativo fue acompañado por el fiscal de turno Alcides Giménez y la jueza penal Jorgelina Melgarejo, quien autorizó el allanamiento.

Los agentes policiales detuvieron a la dueña de la vivienda y buscan identificar a los demás integrantes de la banda que materializó el hecho.

Antecedentes del caso

El hurto ocurrió durante el fin de semana pasado en el depósito de la empresa Agrun Agroscience S.A., ubicada en el kilómetro 13,5, lado Acaray, barrio Santa Mónica de Minga Guazú. Los delincuentes ingresaron tras forzar la cerradura del portón principal y sustrajeron unas 350 cajas de fertilizantes, valuadas en aproximadamente G. 500 millones.

