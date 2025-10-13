Millonario robo de fertilizantes en Minga Guazú

El hecho fue denunciado en la mañana de este lunes ante la Subcomisaría 14ª de esta ciudad por Cleyde Noemí Báez Morel, encargada de la firma Agrun Agroscience, ubicada en el kilómetro 13,5, lado Acaray, barrio Santa Mónica.

Lea más: A dos semanas del hurto, víctimas siguen sin noticias de su vehículo

Según la denunciante, el depósito fue cerrado el viernes a las 18:00 y, al regresar hoy para retomar sus actividades, encontró la puerta principal abierta y la cerradura violentada. Tras una verificación preliminar, constató el faltante de las cajas de fertilizantes.

El comisario principal Enrique Velázquez, jefe de la Subcomisaría 14ª, informó que los delincuentes manejaban la información sobre las mercaderías almacenadas en el lugar.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los autores llegaron a bordo de un camión, cuyo rastro quedó evidenciado por las huellas de las cubiertas en el piso. Además, para borrar evidencias, se llevaron el sistema de circuito cerrado de la oficina administrativa.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea también: Caen tres de choferes por intento de hurto de etanol en General Morínigo

El caso fue comunicado al Departamento de Investigaciones de Alto Paraná, cuyos agentes ya iniciaron las tareas de campo para esclarecer el millonario robo.