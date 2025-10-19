Un abatido y un detenido en enfrentamiento a tiros en CDE

El presunto delincuente abatido fue identificado como Ángel Gabriel Martínez Delvalle, de 20 años de edad, mientras que el detenido es Enzo Dalessandro Caldani Muñoz, de 22 años, quien posee orden de captura por reducción (año 2024) y está domiciliado en el barrio San Rafael.

Los agentes de la Comisaría Primera, a cargo del subcomisario Toribio Arévalos, acompañados del Grupo Especial de Operaciones (GEO), se encontraban realizando una cobertura en un local de la Asociación de Trabajadores Cambistas cuando recibieron una alerta sobre cámaras apagadas en el interior del establecimiento. En ese momento, un guardia de otro local comercial ubicado a unos 50 metros pidió auxilio.

Eran tres sujetos los que estaban manipulando el candado de una casilla donde se venden y reparan celulares. El guardia privado intentó reducirlos, pero los delincuentes lo corrieron a punta de arma de fuego, por lo que recurrió a los uniformados.

Al observar la presencia policial, los delincuentes huyeron realizando disparos contra los agentes, quienes respondieron al fuego, produciéndose un enfrentamiento. A metros del lugar, uno de los sospechosos cayó abatido, mientras que otro fue perseguido y alcanzado a unos 800 metros del sitio, donde fue aprehendido por uno de los patrulleros apostados en la zona. El tercer sospechoso logró huir a bordo de una camioneta, según los datos preliminares.