Incautan anaconda, lagartos y yacarés a pasajero de taxi paraguayo

Según el informe oficial, el procedimiento se realizó el fin de semana pasado por los fiscalizadores de la Receita con el apoyo de la Policía Federal y la Fuerza Nacional, en la ciudad brasileña frontera con Ciudad del Este (Paraguay).
Durante la inspección de un taxi con chapa paraguaya, los agentes encontraron en las mochilas del pasajero brasileño:
- diez lagartos,
- doce yacarés,
- una anaconda
- y una pitón.
El detenido no contaba con permisos para trasladar las especies y declaró que su intención era llevarlos a São Paulo para su reventa ilegal, infringiendo las leyes ambientales de Brasil.
Los reptiles fueron trasladados al zoológico Eco Park de Foz de Yguazú, donde especialistas evaluarán su estado de salud, considerando su precario traslado, y determinarán su destino final.
El brasileño quedó detenido en la Delegación de la Policía Federal por delito ambiental.
Además, los antecedentes del caso serán compartidos a través del Comando Tripartito, con el objetivo de identificar a posibles cómplices paraguayos involucrados en el tráfico ilegal.