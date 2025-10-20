ABC en el Este
20 de octubre de 2025 - 14:58

Incautan anaconda, lagartos y yacarés a pasajero de taxi paraguayo

FOZ DE YGUAZÚ. Un control de rutina realizado por funcionarios de la Receita Federal de Brasil permitió la incautación de varios animales exóticos en la cabecera del Puente de la Amistad. Los reptiles fueron encontrados dentro de mochilas y presentaban signos de maltrato.

Por ABC Color

Según el informe oficial, el procedimiento se realizó el fin de semana pasado por los fiscalizadores de la Receita con el apoyo de la Policía Federal y la Fuerza Nacional, en la ciudad brasileña frontera con Ciudad del Este (Paraguay).

Lea más: Mades: no corresponde tener animales exóticos en cautiverio, pero no hay regulación

Durante la inspección de un taxi con chapa paraguaya, los agentes encontraron en las mochilas del pasajero brasileño:

  • diez lagartos,
  • doce yacarés,
  • una anaconda
  • y una pitón.

El detenido no contaba con permisos para trasladar las especies y declaró que su intención era llevarlos a São Paulo para su reventa ilegal, infringiendo las leyes ambientales de Brasil.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los reptiles fueron trasladados al zoológico Eco Park de Foz de Yguazú, donde especialistas evaluarán su estado de salud, considerando su precario traslado, y determinarán su destino final.

El brasileño quedó detenido en la Delegación de la Policía Federal por delito ambiental.

Lea también:Video: incautan carne de animales silvestres en Villeta

Además, los antecedentes del caso serán compartidos a través del Comando Tripartito, con el objetivo de identificar a posibles cómplices paraguayos involucrados en el tráfico ilegal.