“No hay un despertar muy fuerte de toda la ciudadanía”, dice González Vaesken sobre las elecciones en Ciudad del Este

Los senadores colorados Lilian Samaniego y Juan Afara se reunieron este lunes con González Vaesken, a quien ratificaron su respaldo de cara a las elecciones municipales del 9 de noviembre próximo. Durante la rueda de prensa, el candidato admitió que no hay demasiado entusiasmo del electorado, aunque expresó su esperanza en una buena participación.

Lea más: “El mejor amigo de un colorado es otro colorado”, dice Vaesken al recibir apoyo de disidentes

“No hay un despertar muy fuerte de toda la ciudadanía, ya que son apenas nueve o diez meses que va a estar el intendente, y si va a candidatarse nuevamente va a estar cinco meses y medio en el cargo. De todas formas, pensamos que va a haber una participación interesante, no como suele haber en las elecciones generales; estas son unas elecciones complementarias”, dijo Vaesken.

También afirmó que, al no haber candidatos a concejales, hay menos movimiento en las candidaturas. Se quejó además de las críticas hacia el Partido Colorado.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Lastimosamente, gente de mi partido es tratada de sinvergüenza, de colorratas, como si fuéramos la última escoria de la sociedad. Ese voto, de repente, tuvo el señor que salió de la Intendencia Municipal”, añadió.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Manifestó que está haciendo el esfuerzo de reivindicar al partido, por lo que promete una gestión transparente, honesta y enfocada en el bienestar del pueblo esteño.

La senadora Lilian Samaniego expresó que acudieron a Ciudad del Este para reafirmar el apoyo y el voto de la disidencia al candidato de la ANR. “Nuestro candidato necesita el respaldo del oficialismo y de la disidencia para lograr la victoria el próximo 9 de noviembre. Las elecciones se ganan en el día”, afirmó. Por su parte, Afara también apeló a los afiliados a participar de los comicios.

El principal adversario de González Vaesken es Daniel Pereira Mujica, del movimiento Yo Creo; aunque también compiten Jorge Daniel Romero Lovera, del Partido Ecologista, y Celso Miranda, del Partido Patria Soñada.

Lea también: Disidencia colorada se une en Ciudad del Este para apoyar a González Vaesken

Esta elección extraordinaria fue convocada para complementar el periodo 2021-2026, como consecuencia de la destitución de Miguel Prieto por parte de los diputados cartistas.

En esta elección se utilizarán papeletas y, además, contará con el servicio de voto en casa, voto en mesa accesible y mesa de ayuda. Serán habilitadas 795 mesas receptoras de votos, distribuidas en 23 locales electorales.