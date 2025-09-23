Disidencia colorada se une en Ciudad del Este para apoyar a González Vaesken

Los colorados disidentes Mario Abdo Benítez -Colorado Añetete-, Hugo Velázquez -Fuerza Republicana- y Lilian Samaniego -Causa Republicana- dieron a conocer la unión entre ellos para apoyar a Roberto González Vaesken en las futuras elecciones municipales de Ciudad del Este.

La figura del exgobernador de Alto Paraná resurgió para ser uno de los que podría completar el periodo municipal 2021 - 2026 luego de la destitución de Miguel Prieto. Mientras la ANR presenta a González Vaesken, los opositores apoyan a Daniel Mujica.

Uno de los voceros del encuentro de hoy en el este fue el expresidente Mario Abdo Benítez, líder de Colorado Añetete, quien aseguró que “nosotros no tenemos el derecho de hacer lo que queremos cuando somos autoridades”.

“Tenemos que defender los postulados históricos del coloradismo, creemos en eso y vamos a luchar por eso en un momento difícil de la vida de la nación. Vemos una fisura moral en la política, donde vemos la necesidad de defender la causa de nuestro pueblo y no ser beneficiario de sus sacrificios”, agregó.

Marito no quiere a oficialistas en actos de la disidencia

El expresidente también mencionó que el partido colorado debería hacer una “enorme y profunda reflexión” dentro de Alto Paraná y su capital, ya que en las últimas elecciones presidenciales había ganado el exsenador Paraguayo Cubas “prácticamente sin tener una infraestructura”.

“Las últimas elecciones en Ciudad del Este perdimos por una gran diferencia. Nosotros no venimos a criticar, pero sí debemos reflexionar y ser honestos con una realidad que nos obliga a construir un diagnóstico de qué es lo que está pasando con el coloradismo en Alto Paraná que históricamente siempre fue bastión”, agregó.

También aseguró que su participación es para “asesorar” desde su experiencia y reiteró que no se candidatará a ningún tipo de cargo, como ya lo había dicho previamente.

“No va a ser ningún acto donde esté el oficialismo presente y hoy, esta noche, espero no verle a ninguno de Honor Colorado en el acto que va a hacer la disidencia colorada”, sentenció.

