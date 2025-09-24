“El mejor amigo de un colorado es otro colorado”, dice Vaesken al recibir apoyo de disidentes

Con la fuerte intención de recuperar la administración de la Municipalidad de Ciudad del Este, los colorados acordaron un pacto de “unidad por separado” para apoyar al precandidato Roberto González Vaesken. Las internas partidarias están previstas para el próximo 5 de octubre, en las que Vaesken prácticamente no tendrá oposición, ya que los otros dos candidatos colorados pertenecen a movimientos pequeños.

Los colorados disidentes que participaron del acto incluyen a Mario Abdo Benítez (Colorado Añetete), Hugo Velázquez (Fuerza Republicana) y Lilian Samaniego (Causa Republicana), entre otros. Sin embargo, no se permitió la presencia de dirigentes y líderes de Honor Colorado, pese a que también expresan apoyo a Vaesken.

Con esta peculiar unidad, los colorados buscan recuperar la administración municipal de la capital de Alto Paraná tras la destitución de Miguel Prieto (Yo Creo), quien a su vez impulsa la candidatura de Daniel Pereira Mujica. El ganador de las elecciones previstas para el 9 de noviembre completará el periodo municipal 2021-2026.

Durante su discurso, González Vaesken manifestó que el Partido Colorado tiene luces y sombras y pidió disculpas por los errores cometidos en el pasado. Afirmó que las principales obras del país fueron impulsadas por los colorados y que esos logros no se replicaron durante las presidencias de representantes de otros partidos.

“El mejor amigo de un colorado es otro colorado”

En otro momento de su alocución, aseguró que “el mejor amigo de un colorado es otro colorado”, en respuesta al respaldo recibido por la comitiva de disidentes.

“Estoy emocionado de ver a tantos líderes de varios movimientos unidos en una causa común. Estoy convencido de que el mejor amigo que tiene un colorado es otro colorado”, expresó.

Durante el acto, el único que también tomó la palabra fue su hermano, el diputado Luis González Vaesken, quien sostuvo que la unidad es la mejor forma de recuperar la Intendencia.