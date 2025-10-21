Mala señalización de reparación de bache ocasiona accidente fatal en Minga Porã

La víctima fatal fue identificada como Ricardo González Soto (35 años), quien estaba al mando de una motocicleta Kenton, modelo Dakar, de color blanco con negro, cuando sufrió el accidente.

Según datos, la avenida fue intervenida aparentemente por funcionarios municipales o contratistas, quienes habrían dejado un montículo de piedras sobre el pavimento. Apenas habrían colocado parcialmente una cinta plástica que González no vio, por lo que terminó atropellando la piedra y cayó violentamente al suelo.

El motociclista sufrió graves lesiones en la cabeza, fue llevado de urgencia por Bomberos Voluntarios de Minga Porã hasta puesto de salud local. Posteriormente, debido a la gravedad de sus heridas, fue derivado al Hospital Distrital de Hernandarias, donde se confirmó su deceso.

El hecho fue comunicado a la Fiscalía Zonal para investigar las posibles responsabilidades por la falta de señalización en la zona de obras.

Intentamos comunicarnos con el intendente Clementino Portillo (PLRA), para explicar si se trata de una obra municipal o del Plan 1000 del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), pero no atendió nuestras llamadas.