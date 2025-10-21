Triple choque deja dos heridos en Ñemby

Un triple choque se registró esta mañana en la intersección de Soldado Ovelar y la ruta PY01 (exAcceso Sur), ciudad de Ñemby. Dos personas resultaron heridas y se reportan daños materiales de consideración.

Según informó el oficial Hugo Abente, de la Comisaría 11° de Arroyo Seco, en el accidente estuvieron involucrados tres vehículos: un Toyota Allion, un furgón Mercedes Benz y un Toyota Platz.

Abente explicó que, por razones aún desconocidas, el Toyota Platz impactó contra el Mercedes Benz, que a su vez fue impulsado y terminó chocando contra el Allion.

Heridos fueron trasladados al Hospital del Trauma

Miembros del Cuerpo de Bomberos Voluntarios llegaron rápidamente al sitio y auxiliaron a las dos víctimas lesionadas, quienes fueron trasladadas al Hospital del Trauma para recibir atención médica. Hasta el momento no se informó sobre la gravedad de las lesiones.

Los conductores que no presentaron heridas graves fueron trasladados hasta la base de la Patrulla Caminera para la prueba de alcotest, como parte del procedimiento de rigor en este tipo de siniestros viales.