Persisten demoras para habilitar la balsa entre Irala y Puerto Libertad

La ansiada balsa para cruzar desde este distrito hacia el lado argentino sigue prolongándose debido a la falta de obras para los controles migratorios y aduaneros en territorio argentino. En el lado paraguayo, están recurriendo a oficinas móviles como los contenedores, que ya comenzaron a instalarse en la zona.

La embarcación que permitirá el cruce fronterizo de personas y vehículos entre ambos países ya está instalada. Se trata de una balsa de 52 metros de largo y 12 de ancho, con capacidad para 30 vehículos y 130 pasajeros, que desde hace nueve meses está anclada en el río Paraná.

La empresa concesionaria, denominada Macuco Eco Aventura, está corriendo con los gastos de permanencia en el lugar con la expectativa de recuperar la inversión una vez que empiece la operación.

Se espera que esta nueva conexión, además de generar movimiento entre las ciudades mencionadas, también contribuya a reducir la grave congestión en el puente de la Amistad, ya que los viajeros argentinos podrán evitar el paso por Puerto Iguazú y llegar directamente a Ciudad del Este a través de Cedrales en apenas 20 minutos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Demarcarán espacios para oficinas móviles

Alberto Almada, uno de los impulsores del proyecto de la balsa, explicó que ahora todo depende de los trabajos en el lado argentino. Dijo que esperan que el próximo mes pueda darse la esperada habilitación.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En estos días, instituciones como la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), Migraciones y la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP) realizarán la demarcación de los terrenos municipales que van a ocupar con las oficinas móviles.

“La espera es larga y representa una pérdida importante para los empresarios, porque tienen tres personas que están cuidando de la embarcación, generando un gasto de más de 10 millones mensuales, además del seguro y otros gastos”, detalló.