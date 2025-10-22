Récord de incautaciones de marihuana en Brasil: la mayoría proviene de Paraguay

Las fuerzas de seguridad que operan en la zona fronteriza, lado brasileño, informan casi a diario sobre grandes incautaciones de marihuana, que ingresan con gran medida por el río Paraná y el Lago de Itaipú, para luego ser distribuida en distintos estados del Brasil.

De acuerdo con la Policía Federal, entre enero y septiembre de 2025 se incautaron 97.313 kilos de drogas, de los cuales 96.353 correspondían a marihuana. El año pasado dejaron de circulación 69.532 kilos de drogas, de las cuales 67.809 kilos fueron marihuana.

La Policía Civil, aunque con un volumen menor, también reportó un incremento. En lo que va del año, incautó 5,8 toneladas de distintos tipos de drogas, producto de investigaciones y allanamientos.

Los agentes federales atribuyen el crecimiento de las incautaciones a una mayor cooperación entre organismos de seguridad, a la realización de operativos conjuntos y al uso de nuevas tecnologías.

Poco control en el lado paraguayo

Un gran porcentaje del tráfico de drogas, armas y productos de contrabando que se mueve desde Paraguay hacia Brasil se realiza a través del Lago Itaipú y Río Paraná. En esas zonas, los grupos dedicados a estas operaciones actúan con prácticamente sin ser molestados por las autoridades paraguayas.

Las ganancias derivadas de estas actividades fortalecen al crimen organizado, en especial a organizaciones brasileñas como el Primer Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho.