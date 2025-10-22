Revelan qué pasó de los animales exóticos incautados en Puente de la Amistad

El operativo que permitió el fin de semana pasada la inusual incautación en la frontera contó con el apoyo de la Policía Federal y la Fuerza Nacional. En las mochilas encontraron diez lagartos, doce yacarés y dos serpientes -una anaconda y una pitón- que eran transportadas desde nuestro país por un brasileño.

Según el informe oficial, el detenido no contaba con permisos para transportar los animales y confesó que había adquirido los ejemplares en Paraguay con la intención de venderlos clandestinamente en São Paulo.

Confesó que pretendía vender cada lagarto a 600 reales, los yacarés a 150 reales, la anaconda a 800 reales y la pitón a 3.000 reales.

El brasileño quedó detenido en la Delegación de la Policía Federal bajo los cargos de tráfico y maltrato de fauna silvestre.

Los animales incautados fueron trasladados al centro ambiental Eco Park Foz, donde permanecen bajo observación veterinaria.

Los reptiles recibirán exámenes clínicos y de laboratorio para determinar su estado de salud y definir su destino final, explicó un empleado del centro ambiental al portal brasileño H2Foz.