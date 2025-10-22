San Lorenzo: imputan a sacerdote por coacción sexual a adolescente

La fiscala Mirtha Rivas está asignada a una investigación por un caso de presunta coacción sexual individualizada en San Lorenzo. Por el hecho, ahora imputó a un sacerdote congoleño de 42 años.

Asimismo, el hecho habría ocurrido hace cuatro meses en un noviciado y según la denuncia, en varias ocasiones habría manoseado a un adolescente de 17 años, además de haberlo tocado y sentarlo en su regazo.

Otro punto revela que el investigado incluso habría ingresado a la habitación del menor para solicitarle que le “regale” su bóxer, que luego fue encontrado debajo de la almohada del cura.

“Toda esa situación le asqueaba e incomodaba al adolescente, lo que llevó a denunciar lo que estaba ocurriendo con él y otro chico”, detalla el Ministerio Público.

Adolescentes fueron asistidos

Asimismo, la Fiscalía confirma que ambos adolescentes fueron asistidos por los profesionales de psicología del Centro de Atención a Víctimas.

