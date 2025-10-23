Niño pasó la noche solo en un shopping mientras su padre jugaba piki vóley

Un niño, de 10 años, pasó la noche encerrado en el Shopping Alfonzo, ubicado en pleno microcentro de esta ciudad, luego de que su padre aparentemente lo olvidara mientras iba a jugar piki vóley. El menor fue encontrado recién esta mañana por los guardias del centro comercial.

La denuncia fue presentada anoche en la Comisaría 1ª, a las 22:30 aproximadamente, por el propio padre, quien trabaja como guía de turismo.

El hombre manifestó que un sobrino tiene un local comercial en el shopping Alfonzo, motivo por el cual llevó allí al pequeño, mientras realizaba sus labores. Indicó además que su hijo suele regresar solo a su casa, ubicada en el barrio San Rafael, debido a que “es muy letrado” y conoce bien el camino.

“Tengo cuatro hijos y me di cuenta cuando los otros tres llegaron a casa y él, que es el menor, no. Yo les crío solo desde hace cinco años, cuando su madre nos abandonó”, expresó ante los intervinientes.

Tras la denuncia, se activó el protocolo establecido para estos casos y fueron convocados efectivos policiales del Departamento de Búsqueda y Localización de Personas, quienes realizaron un rastrillaje durante toda la madrugada.

Sin embargo, el niño fue hallado recién esta mañana, a las 6:00 , cuando los guardias del Shopping Alfonzo abrieron el portón principal y lo encontraron dentro del local. De inmediato comunicaron el hecho a agentes de la Comisaría 1ª.

En sede policial, el padre negó haber dejado al menor para ir a jugar piki vóley, como trascendió. Insistió en que, para él, es “normal” que su hijo regrese solo a casa, ya que “es un chico muy letrado”.

El menor de edad fue trasladado al pabellón de urgencias médicas del Hospital Regional de Ciudad del Este, donde se le practicó una inspección médica de rutina.