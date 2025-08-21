Desaparición de persona: cómo y dónde denunciar para que las autoridades inicien la búsqueda

Entre las personas desaparecidas, en los últimos días, se resalta el caso de una mujer de 45 años, casada, que se encuentra con paradero desconocido desde el 31 de julio. La denuncia se debe realizar ante la comisaría jurisdiccional.
“Alicia Fernández Galeano, de 45 años, casada, quien se encuentra con paradero desconocido desde hace unos días, ya no responde a mensajes ni llamadas”, indica el boletín de la Policía Nacional que además publica la foto y pide que se dé datos en caso de reconocerla en algún lugar.
Lea más: Desaparecidos: nuevo mecanismo permite trabajo articulado, aseguran
Procedimiento para realizar la denuncia
La denuncia debe realizarse ante la Comisaría o la Fiscalía, donde se labra un acta y se entrega la copia al denunciante.
La copia debe ser remitida al Departamento Especializado en Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas o Extraviadas de la Policía Nacional, que cuenta con un número de celular habilitado las 24 horas: 0986 760083.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
También se puede llamar al Sistema de Emergencias 911.