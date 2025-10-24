Desmantelan laboratorio narco e incautan más de cuatro toneladas de marihuana en Itakyry

El operativo Nueva Alianza LIII/25 encabezado por el fiscal Manuel Rojas Rodríguez, de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico, fue ejecutado entre el miércoles y ayer jueves en la zona rural del distrito de Itakyry, al norte de Alto Paraná.

Según el reporte oficial, los equipos ingresaron a una propiedad donde detectaron un complejo destinado al procesamiento de marihuana. En el lugar se incautaron de más de 4 toneladas de la droga, distribuidas entre 1.230 kilos de marihuana prensada, 2.950 kilos de marihuana picada y 100 kilos del tipo Skunk, además de 30 kilos de semillas y 5.000 plantines listos para el cultivo.

También se destruyeron 32 hectáreas de plantaciones en desarrollo y seis campamentos precarios utilizados por los responsables.

En una vivienda utilizada como laboratorio se encontraron equipos y materiales para la elaboración de marihuana tipo ICE. Asimismo, confiscaron chalecos tácticos, pasamontañas, radios de comunicación, 300 garrafas de gas butano, cilindros de metal con manómetro, zarandas, generadores eléctricos, herramientas industriales y bolsas Ziploc para el envasado al vacío.

El procedimiento se inició el miércoles pasado, cuando los agentes identificaron indicios de una red dedicada al procesamiento y comercialización de derivados de marihuana. Tras reagruparse y coordinar una acción conjunta, la comitiva regresó al día siguiente y logró desmantelar el centro de producción, asegurando todos los elementos vinculados a la estructura criminal.

Sobre la marihuana “ICE” hay distintas informaciones y según las recopilaciones, se trata de un tipo híbrido de la droga que se consigue mediante esta combinación de variedades: “Afghan x Northern Light x Skunk”.

Su nombre es Indica Crystal Extreme y corresponde a una variedad con alto contenido de THC y bajo nivel de CBD.