21 de octubre de 2025 - 14:35

Aprehenden a hombre que transportaba 387 kilos de marihuana en Minga Porã

El detenido y las evidencias fueron trasladados a la base de la Senad.
Agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) interceptaron a un hombre que transportaba una importante carga de marihuana en un automóvil. El procedimiento se realizó en la noche del lunes, en un camino de una zona rural de este distrito del norte de Alto Paraná.

El detenido fue identificado como Carlos Serafín Vera Díaz (34 años), quien estaba al mando de un automóvil Fiat Siena, color blanco y sin matrícula.

Según el informe, los agentes antidrogas realizaban un patrullaje preventivo en un sector utilizado por traficantes para transportar drogas desde las áreas de producción y acopio.

Durante el control, los intervinientes detuvieron el vehículo y, tras una verificación, hallaron una gran cantidad de marihuana distribuidas en el asiento trasero y en el maletero.

Vera Díaz fue aprehendido en el lugar y luego trasladado con las evidencias, hasta la base regional de la Senad en Ciudad del Este para una inspección más detallada.

En presencia de representantes de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico del Ministerio Público, se procedió al pesaje de la droga, totalizando 409 paquetes de marihuana prensada con un peso de 367 kilos, además de 20 kilos de marihuana picada en dos bolsas adicionales.