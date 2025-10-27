Cuerpo hallado en el río Paraná tiene herida de bala en la cabeza y tatuajes visibles

El especialista indicó que el cadáver corresponde a un hombre de aproximadamente 1,80 metros de estatura, cuyo asesinato habría ocurrido hace aproximadamente dos meses.

El avanzado estado de putrefacción dificultó la inspección, aunque se pudieron identificar algunas características físicas que podrían facilitar su identificación.

“Localizamos un orificio de entrada de un proyectil, pero está difícil la inspección por el estado avanzado de putrefacción. Ya no tiene dientes ni piel; se está desprendiendo hasta el suelo. Sin embargo, los tatuajes son bien visibles y característicos, y podrían ayudar para la identificación”, explicó Alfaro.

El forense detalló que el cuerpo estaba envuelto en la bolsa arpillera, lo que habría acelerado el proceso de descomposición debido a las condiciones de temperatura y humedad. Además, señaló que los tatuajes de un Niño Ángel con características religiosas y el Ojo de la Providencia, que encontraron en los brazos, podría permitir la identificación.

Antecedentes del caso

El hallazgo fue reportado esta mañana por pescadores de Domingo Martínez de Irala, quienes divisaron un bulto envuelto en una bolsa arpillera flotando sobre el río Paraná.

Tras el aviso, efectivos de la Prefectura Naval y personal policial acudieron al lugar y trasladaron el cuerpo hasta la orilla. Luego, por disposición del fiscal Alberto Torres, el cuerpo fue llevado hasta una funeraria de Presidente Franco, donde se realizó el procedimiento de rigor.