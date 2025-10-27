Hallan el cuerpo de un sexagenario a la vera de la ruta en Canindeyú

El informe policial indica que se trata de un hombre de 62 años que fue hallado sin vida a la vera de ruta, en la zona de Colonia Suizo Cué de Maracaná, departamento de Canindeyú. El cuerpo ya fue entregado a la familia.

Las primeras pericias forenses indican que la víctima sufrió un traumatismo de cráneo fatal.

El hecho fue reportado a las 03:30 del domingo. Un transeúnte se acercó a la oficina de guardia de la Comisaría 12ª de Maracaná para alertar sobre el hallazgo del cuerpo de un hombre.

Agentes policiales se constituyeron en el lugar, donde se constató la veracidad del hecho.

El cuerpo sin vida del hombre estaba tendido boca arriba, al costado de la ruta. La víctima fue identificada como Roque Riquelme, paraguayo, soltero, de 62 años de edad y domiciliado en la Colonia Suizo Cué de Maracaná.

El asistente fiscal de turno, Armin Torres, fue notificado e instruyó el traslado del cuerpo a la morgue del Hospital Distrital de Curuguaty.

El médico forense del Ministerio Público, Gabriel Rotela, diagnosticó como causa probable de la muerte un traumatismo encefálico grave.

Una vez finalizada la inspección forense, el cuerpo fue entregado a su concubina, Francisca Agustina Olmedo de Gómez, por disposición fiscal.

Aún se espera que se determine si se trató de un accidente o un acto violento.