Dos niñas habrían sido abusadas sexualmente por el padrastro adicto

La denuncia fue radicada en la Comisaría 6ª por la tía de las niñas, quien manifestó que su hermana, madre de las menores y con problemas de adicción, se retiró del domicilio con sus dos hijas tras un conflicto familiar.

Posteriormente, el sábado se encontraba limpiando la habitación donde se encontraban sus sobrinitas y encuentra un escrito donde decía: “Mi mamá no me quiere..... Pedro me toca y Ram. Mi mamá me manda hacer esto. Ayudame”.

La denunciante manifestó que uno de los mencionados es la pareja de su hermana y el otro sería un amigo de ambos. Agregó que las niñas mantienen contacto frecuente con ambos y expresó su temor de que detrás de esta situación pueda existir un posible caso de abuso sexual.

El hecho fue comunicado al agente fiscal Alberto Torres, a la Defensoría de la Niñez, Consejería Municipal por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente (CODENI).

Asimismo, se dio intervención al personal de Búsqueda y Localización de Personas de la Policía Nacional, debido a que tanto la madre como las niñas se encuentran con paradero desconocido.