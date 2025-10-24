Abuso sexual en colegio de Lambaré: denuncian silencio cómplice de director y supervisora

Los padres de al menos cuatro niñas de un colegio de Lambaré denunciaron que el director de la institución y la supervisora de la zona, identificada como Ana Liz Chamorro, fueron alertados del abuso sexual de sus hijas; sin embargo, mantuvieron no activaron el protocolo establecido por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y al docente denunciado, solo lo cambiaron de aula.

También sospechan que podría haber más casos, ya que el mismo director inculcó temor a los alumnos que se animaron a contar lo que estaba ocurriendo.

“A mi hija, por ejemplo, porque yo fui la primera denunciante en el mes de marzo, cuando le tocó a mi hija el profesor cuando hubo el manoseo, así con la otra alumna, nosotros nos acercamos con la mamá, hicimos la denuncia y la supervisora se apersonó al otro día con la denuncia y ella lo que hizo es ordenar que las clases del profesor sean supervisadas, cosa que pasó dos veces nomás”, indicó la madre de una de las víctimas.

El docente tenía clases dos veces por semana y fueron los propios alumnos quienes notaron un comportamiento raro del docente, hacia la alumna, como acercamientos indebidos hacia la adolescente.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Abuso sexual infantil: Fiscalía interviene ante denuncia en una escuela

Docente regaló celular a la víctima

Los estudiantes indicaron a sus padres que vieron cuando el docente le regaló un celular a la alumna, como también cuando este le regaló dinero para el recreo en reiteradas ocasiones, desde G. 40.000 a G. 100.000.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“¿Dónde ellos se alarmaron? Cuando dos maestras le dijeron a uno a los chicos ‘cuéntenle a su mamá lo que está pasando, porque acá los profesores tienen miedo de él’. Entonces, mi hija, por su parte, me cuenta a mí. La otra alumna le cuenta a su mamá. La otra a su mamá y así, hasta que los alumnos se unieron y sin que la víctima sepa, le quitaron fotos de cómo estaba el profesor con la alumna”, detalló la madre.

A una de las víctimas la llevó a comprar telas para confeccionar ropas, luego de una de las jornadas de las justas, competencia deportiva que se realiza en las instituciones educativas y con anuencia misma del director, según la madre.

“Le lleva a la alumna y le mete por el costado del estacionamiento del súper y ahí dentro del auto, según manifiesta la alumna, él comete los hechos, y según ella va hablando de a poquito, ahí también le quito foto. Y también ya nos contó y manifestó que él también le llegó a comprar ropa íntima a ella”, describió.

Lea más: Indignación por presunto caso de abuso sexual en escuela de Itapúa

Director y supervisora ignoraron denuncia

El 13 de octubre los padres insistieron con su denuncia al director sobre el caso de la alumna a la que llevó hasta el supermercado, pensando que tomaría alguna medida contra el docente.

“¿Qué hizo él? Como la clase está acá abajo, entonces él alzó arriba a los alumnos, le mudó de clase, pero con él siguiendo de profesor dando clase. Nosotros pensamos que él iba a llamarle al padre a contarle, pensamos que él iba a ya llamar a supervisión, nada. En vista que ya pasó una semana, otra semana y todavía no decía nada, nosotros decidimos contarle al papá de lo que estaba pasando desde hace tres días. Entonces, el papá quiso venir, tipo a pegar, a reaccionar, como cualquiera va a reaccionar”, contó la madre.

Luego de la actitud con la que les recibió el director, los padres decidieron recurrir a la Policía Nacional a fin de lograr incautar el teléfono celular que le regaló a la alumna.

“Nos fuimos a hacer las denuncias a la Codeni, de la Codeni nos fuimos a la Policía, luego nos fuimos a la Fiscalía con la víctima, con el papá, hicimos la denuncia, se confirmó, se hizo el estudio con la forense, se confirmó que, como relató la alumna, lastimosamente pasó lo que no queremos que nadie pase”, concluyó.

Lea más: Denuncian abuso sexual de niño de 7 años por parte de su padre y hermano mayor

Incautación del celular

Tras realizar las denuncias, la Fiscalía allanó el colegio y encontraron el teléfono celular a las 23:00 dentro de basurero del baño, envuelto en papel higiénico.

Entre las intervenciones, la madre de otra alumna se comunicó con el grupo de denunciantes y les contó que su hija se había animado a contarle que el mismo docente la extorsiona desde hace un año, exigiéndole fotos íntimas a cambio de mantenerle sus notas, como también le amenazaba de que sus “amigos chespis” le “iban a hacer algo” si ella no le pasaba las fotos.

“Al otro día, esa amiga, que es la segunda víctima, fue a la Fiscalía, se le interrogó con la psicóloga y la nena está muy afectada, no quiere venir, no quiere vivir, está con tratamiento psicológico ahora mismo la otra víctima, pero con ella solamente fueron, según manifiesta la alumna, fotos íntimas él le pedía”, describió.

Denunció que pese a que realizaron la denuncia correspondiente tanto en la dirección de la institución, como en la supervisión, ninguna figura en los cuadernos de actas incautados. También exigió mayor celeridad por parte de la fiscal a cargo de la causa, Cintia Huespe.

Lea más: Niño de 6 años fue supuestamente abusado por otro de 13 en Asunción

Apartaron a docente, director y supervisora

Desde el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) indicaron que tanto el docente, como el director y la supervisora fueron apartados de sus cargos, hecho que les fue confirmado hoy a los padres de las víctimas.

Lea más: Alumna trans denuncia discriminación en colegio del MEC

Por su parte, el abogado de una de las víctimas, Victor Santander, insistió en la denuncia contra el director, ya que no activó el protocolo de la niñez y de la adolescencia ante casos de acoso, incluso ni llamó a comunicar al padre de la afectada, lo que considera un hecho grave.

“Posteriormente, cuando el padre de la niña se interiorizó, vino a encarar al director en el colegio. El director se calló y a partir de ahí se hizo la denuncia correspondiente y la Fiscalía ahora tiene la denuncia en las manos para actuar. El docente fue apartado. Ese día en donde se hizo la denuncia, el docente tenía clase todavía con las alumnas, a pesar del conocimiento del director ya de la causa, por lo menos unos días antes y no activó el protocolo de separarlo”, concluyó el abogado.

MEC confirma que director no aplicó protocolo

Sonia Escauriza, directora general de Protección de la Niñez del MEC, confirmó que el director del colegio de Lambaré, donde hay denuncias contra un docente por presunto abuso sexual de cuatro alumnas, no activó el protocolo requerido para este tipo de casos.

Lea más: MEC remata Edificio Excelsior, elefante blanco que condenó al exministro Riart

El director se limitó a separar al docente del curso afectado y lo trasladó a otra sección, sin presuntamente informar a las autoridades.

Las familias presentaron denuncias ante el Ministerio Público, tanto contra el docente acusado de supuesto abuso sexual, como contra el director por hostigamiento hacia las alumnas denunciantes y por su inacción en el caso.