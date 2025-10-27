Denuncian encubrimiento del fiscal general a favor de su hijo acusado de abuso en niños

En un comunicado difundido este lunes, Carolina Palacios Guimaraes, secretaria general del Sindicato del Ministerio Público de la República del Paraguay (Simipar), cuestionó de forma dura al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón.

Afirmó que “es imposible pensar que hoy el Ministerio Público cumpla su función constitucional mientras está al frente Emiliano Rolón, hasta hoy, el peor fiscal general de la historia, quien se caracteriza por ser un déspota, misógino, tirano, soberbio y, por sobre todo, violador de las normas legales”.

Sostuvo que en la institución “reina el chonguismo, el clientelismo, el nepotismo, el autoaumento, y hoy agrego que además goza de buena salud el tráfico de influencias y encubrimiento a criminales”.

Denuncia por abuso sexual en niños

En ese sentido, Palacios recordó que, el 25 de agosto pasado, Axel Emiliano Rolón, hijo del fiscal general, fue denunciado por abuso sexual en niños, a cargo de la agente fiscal Daysi Teresita Sánchez.

Según el comunicado, “la víctima, un niño de 4 años, refirió que sentía dolor en la zona perianal, por lo cual la madre lo lleva a consultar con un pediatra y, en atención a la gravedad de la situación, la madre fue derivada al Ministerio Público a realizar la denuncia pertinente”. El examen forense confirmó una lesión en el menor, de acuerdo informó Palacios.

“Si el denunciado fuese Juan Pueblo ya estaría imputado y cumpliendo prisión preventiva sin más trámite. Pero como es el hijo del fiscal general del Estado, sigue impune”, expresó.

“Así como en la denuncia de violencia familiar que la Fiscalía solicitó la desestimación de la denuncia, pero gracias a camaristas honestos e íntegros, quienes revocaron la desestimación, la víctima aún tiene esperanzas de obtener justicia”, prosiguió la dirigente sindical.

Cuidado personal con recursos del Ministerio Público

Palacios aseguró, además, que “los privilegios de Axel Rolón no terminan ahí, salvándose de causas sino también recibiendo cuidados de enfermeros y enfermeras del Ministerio Público 24 horas al día”.

Explicó que este “cuidado personalísimo” comenzó entre el 10 y 11 de noviembre de 2024, cuando Axel Rolón fue internado en un sanatorio privado para desintoxicarse.

Según su relato, la jefa del Departamento de Higiene, Salud y Seguridad del Trabajo, Graciela Riveros, habría sido la encargada de designar enfermeros del Ministerio Público para que lo acompañen en el sanatorio privado a cambio de permisos y comisiones.

“¿Tienen el cargo para pagar enfermeros particulares? ¿Por eso utilizan a los del Ministerio Público, inclusive incitando a que faltan a cumplir sus funciones en la institución a cambio de comisiones y permisos particulares como cheque en blanco?”, criticó.

Acusaciones de persecución y falta de garantías

En entrevista con ABC, Palacios señaló que no presentará una denuncia penal sobre el uso de enfermeros públicos porque considera no se dará trámite en la propia institución. “Es tan grave todo, nunca llegamos a esto”, lamentó.

Denunció además que es objeto de persecución por parte del fiscal general por ser una voz disidente. Agregó que desde la semana pasada el fiscal general la quiere desvincular y está buscando cualquier excusa para ello.

Palacios manifestó que Rolón Fernández “se cree impune”, aunque dijo desconocer hasta qué punto le van a sostener con las irregularidades que comete constantemente.

En el cierre de su pronunciamiento, la dirigente sindical resaltó que cuando Elida Favole, directora de Transparencia del Ministerio Público, difunda estadísticas sobre violencia y abuso infantil “debe recordarse que en esas cifras se encuentra Axel Rolón como denunciado”.