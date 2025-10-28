Hallan otro cuerpo en el río Paraná: podría tratarse de un brasileño investigado por narcotráfico

El cuerpo fue trasladado hasta una funeraria, donde el agente fiscal Édgar Delgado confirmó que presentaba cinco impactos de bala en distintas partes del cuerpo: abdomen, cuello, piernas y rostro.

El fiscal manifestó además que el cuerpo presenta varios tatuajes, entre ellos uno en la espalda con la inscripción “Tiquinho”, lo que hace sospechar que podría corresponder a “Thiago”.

La Policía brasileña informó que el hombre que se encuentra desaparecido en Foz de Yguazú fue investigado en el 2023 por narcotráfico y asociación criminal en Brasil. La desaparición del sujeto habría ocurrido luego de un conflicto registrado en un puerto clandestino, a orillas del río Paraná.

Otro cuerpo hallado en el mismo río

Ayer, pescadores encontraron otro cuerpo en avanzado estado de descomposición dentro de una bolsa arpillera, también en aguas del río Paraná, en el distrito de Domingo Martínez de Irala, al sureste del Alto Paraná.

El médico forense del Ministerio Público, Martín Alfaro, informó que el cadáver correspondía a un hombre de aproximadamente 1,80 metros de estatura y que el deceso habría ocurrido hace aproximadamente dos meses. Presentaba un impacto de bala en la cabeza y tatuajes visibles en ambos brazos. Este cuerpo fue trasladado a la capital del país y hasta el momento no fue identificado.