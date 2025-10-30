YoCreo denuncia maniobra de candidato colorado para impedir el control electoral en Ciudad del Este

El escrito, firmado por los apoderados colorados Julio Rodrigo Paredes Duarte, Miguel Ángel Restaino Samudio y Justino Óscar Abraham Caballero, indica que Cruzada Nacional y el Partido Liberal no presentan candidaturas propias y, por tanto, “carecen de legitimación activa” para designar apoderados. Desde YoCreo, en cambio, afirman que todos los partidos y movimientos tienen derecho a designar representantes que garanticen la transparencia del proceso y la legitimidad del resultado.

“Quieren impedir elecciones limpias”

El exintendente Miguel Prieto denunció que el Partido Colorado busca “impedir al movimiento YoCreo ejercer el control del voto”, y advirtió que esta maniobra representa un “inminente quiebre de la democracia”. “No tienen la más mínima posibilidad de ganarnos. Esto es sucio, antidemocrático y demuestra miedo a jugar limpio”, sostuvo.

Prieto afirmó que no le preocupa el apoyo de legisladores, gobernadores ni ministros que, según dijo, financian la campaña de González Vaesken, y aseguró que “la gente votará con conciencia por Daniel Pereira Mujica, sin dejarse comprar”. “No estamos en dictadura. Si la gente no los quiere, ¿por qué quieren robar las elecciones? Respeten la voluntad popular. Los desafío a jugar limpio”, enfatizó.

“Manotazo de ahogado”, según Mujica

El candidato a intendente Daniel Pereira Mujica calificó el recurso presentado por los apoderados de la ANR como “un manotazo de ahogado” y pidió a la Justicia Electoral garantizar un proceso transparente.

“Dicen que no podemos tener apoderados porque no tenemos candidatos, lo cual es falso. Yo soy candidato del Partido Liberal, con apoyo de Cruzada Nacional, movimientos ciudadanos y sectores colorados disidentes. No vamos a permitir que se embarre la cancha”, afirmó.

En tanto, el senador Rubén Velázquez (YoCreo) sostuvo que la acción de los apoderados oficialistas constituye una tentativa de fraude electoral. “Todos los partidos tienen el derecho constitucional de fiscalizar el proceso. Este recurso carece de fundamentos y busca impedir el control de los comicios”, declaró.

Velázquez manifestó su preocupación por el proceder del Juzgado Electoral, que dio trámite al pedido pese a que ya había autorizado la participación de los apoderados del PLRA y Cruzada Nacional. “Ahora se pretende revertir esa decisión, lo que genera serias sospechas”, alertó.

El Partido Colorado moviliza toda su estructura política con el objetivo de recuperar la Intendencia de Ciudad del Este, con el exgobernador Roberto González, en lo que consideran “la madre de las batallas”.

Por su parte, el candidato de YoCreo, Daniel Pereira Mujica, respaldado por el exintendente Miguel Prieto, busca consolidar el proyecto político de cara a los próximos comicios nacionales de 2028.