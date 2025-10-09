Elecciones municipales en Ciudad del Este: anuncian férreo control y capacitación para evitar fraudes

Siguiendo el cronograma electoral para las elecciones municipales de Ciudad del Este, los cuatro candidatos deberán presentar la lista de mesarios para los comicios. Están en pugna cuatro postulantes por el único cargo de la Intendencia, a fin de completar el periodo restante 2021-2026.

Los dirigentes y apoderados de Yo Creo explicaron que están realizando una capacitación permanente para todos los mesarios y afirmaron que contarán con la cantidad necesaria para cubrir todas las mesas de todos los locales.

El senador Rubén Velázquez, miembro de este movimiento, explicó que, si bien aún no está concluido el proceso de formalización del partido como movimiento, tienen los mismos derechos que los demás partidos para integrar las mesas receptoras de votos.

“La ley electoral establece que los partidos políticos tienen prioridad para la integración de las mesas receptoras de votos, pero los movimientos también pueden participar. Yo Creo tiene el legítimo derecho de tener representantes en las mesas receptoras, así como miembros de la junta cívica y veedores”, señaló.

Afirmó además que están trabajando con los apoderados para precautelar y garantizar la legítima voluntad popular. “Garantizar la transparencia de los procesos electorales es muy importante. El control electoral va a ser fundamental el día 9 de noviembre. Así también, la capacitación y la honestidad de los miembros de mesa son factores esenciales”, añadió.

Otro aspecto que destacó como crucial es el correcto llenado de las actas. “Muchas veces los mesarios se ocupan demasiado del escrutinio y, cuando tienen los resultados, descuidan el llenado de las actas. Ahora vamos a tener elecciones con papeletas, por lo que el llenado de las actas será muy importante para evitar cualquier tipo de fraude que se quiera hacer en relación con los resultados finales”, indicó.

Las votaciones serán con papeletas

Las votaciones serán con la modalidad de papeletas. Al ser consultado sobre si confían más en la modalidad de papeleta o en la votación electrónica, el senador Velázquez dijo que no hay mucha diferencia, pero que la gente está más acostumbrada a votar con papeletas, lo que considera una facilidad.

Las elecciones fueron convocadas tras la destitución de Miguel Prieto, por parte de los diputados cartistas. Los candidatos para su reemplazo son: Jorge Daniel Romero Lovera, del Partido Ecologista; Celso Miranda, del Partido Patria Soñada; Daniel Pereira Mujica, del movimiento Yo Creo; y Roberto González Vaesken, de la ANR.